SANTOS MÁRTIRES DA CHINA CELEBRADOS A 7 DE JULHO

Tempos de crise são tempos de santos

No dia 1 de Outubro do ano 2000, bispos, sacerdotes, missionários, religiosos e leigos nativos, num total de duzentos, foram canonizados pelo Papa João Paulo II.

Crê-se que a Igreja Católica esteve presente na China a partir do ano 1294, quando os primeiros missionários enviados pela Santa Sé chegaram à capital do País, pelo Caminho da Seda.

Porém, foram encontrados sinais da presença do Cristianismo muito anteriores, numa ampla região da Ásia Central que corresponderia hoje ao Iraque, Irão e Paquistão, estendendo-se à Índia, Sri Lanka, Tibete e Afeganistão, num período que vai do século IV ao século VIII, no fim do qual teria começado a evangelização da China.

Entre expansões e perseguições, a Igreja foi crescendo, mas, a partir de 841, começou a perseguição a várias religiões e só o Confucionismo e o Taoísmo sobreviveram.

Com a chegada dos primeiros missionários enviados por Roma em 1294, o Catolicismo na China refloresceu durante quase um século para depois ser perseguido novamente com o advento da dinastia Ming. Recomeçou em 1600, quando, de novo, os missionários jesuítas chegaram e foram aceites na corte do imperador. Nos séculos seguintes houve um período de crescimento, mas passado pouco tempo retomou a perseguição e o martírio.

A perseguição à Igreja de Cristo na China sempre foi muito constante e gerou milhares e milhares de mártires. Muitos foram entretanto beatificados e canonizados pela Igreja.

Com a contingência e o isolamento forçado da população chinesa face à pandemia do Covid-19, milhões de pessoas ficaram fechadas vários dias em suas casas. Curiosamente, parece ter aumentado a liberdade de culto neste período, na medida em que proliferaram as emissões religiosas “online” em quase toda a China, umas realizadas por responsáveis de dioceses católicas, como Pequim e Xangai, outras pelas dioceses das Regiões Administrativas Especiais de Macau e Hong Kong, e ainda de Taiwan, Filipinas ou Malásia.

Retidos em casa, milhões de chineses tiveram a oportunidade de assistir a missas, homilias, momentos de leitura bíblica, orações, notícias religiosas, vídeos e às celebrações da Semana Santa presididas no Vaticano pelo Papa Francisco.

Deus escreve direito por linhas tortas, diz o nosso povo, e talvez seja o momento propício para acreditar que os tempos de crise são tempos de santos, pois no caminho onde o mal existe cruzam-se sementes de bem, que florescem e nos conduzem à esperança da Salvação Eterna.

SUSANA MEXIA

Professora