Com a Mãe, perto de Deus.

Mais de três mil pessoas de Macau, Hong Kong, da China continental e outras paragens, incluindo não-católicas, participaram na procissão de Nossa Senhora de Fátima que decorreu no passado dia 13 de Maio, entre a Sé Catedral e a Ermida da Penha. O evento coincidiu com as comemorações do Centenário das Aparições de Fátima.

James Lee (nome fictício), um jovem de Cantão, deslocou-se ao território num grupo de treze amigos. No dia anterior à sua vinda telefonou a um amigo de Macau «para saber se havia confissões antes da missa». À RAEM também chegaram peregrinos de todas as idades, provenientes de Hong Kong, que aproveitaram a oportunidade para visitar outras igrejas locais.

Expo Kwan, de 28 anos, embora não seja ainda católico, quis participar no cortejo religioso. «É enorme a importância que tem a procissão do centenário de Nossa Senhora de Fátima. Por esta razão, alguns professores, alunos e amigos da Escola Tak Sun, de Hong Kong, vieram cá para mostrar a veneração por Nossa Senhora de Fátima e para aprender os ensinamentos que a abençoada Virgem [Maria] votou a todos nós», disse a’O CLARIM o professor daquele estabelecimento de ensino.

Já Martin Man, também da mesma escola, sentiu-se «tocado por ter a oportunidade de acompanhar a [procissão da] Virgem Maria, desde a Catedral até à Colina da Penha, juntamente com cerca de três mil crentes, provenientes de vários países, em particular da China».

«Tal como disse o bispo Lee na homilia celebrada no dia da procissão, precisamos estar juntos de Jesus através de Nossa Senhora de Fátima», lembrou o jovem de 15 anos, acrescentando que esta viagem a Macau o levou «a ficar mais perto de Deus».

A Sé Catedral registou a maior afluência de sempre de peregrinos para a confissão, sendo que os quatro confessionários contaram com bastante afluência, particularmente na sexta-feira e no sábado.

Para assinalar esta ocasião, O CLARIM preparou uma brochura especial a cores, em Português, Chinês e Inglês, com a cronologia dos acontecimentos relacionados com as Aparições de Fátima e o respectivo significado. Distribuída na manhã do dia 13, na Sé Catedral, incluía a oração da consagração do mundo ao Santíssimo Imaculado Coração de Maria, efectuada pelo Papa João Paulo II, a 25 de Março de 1984, na Praça de São Pedro.

A consagração foi realizada com todos os bispos do mundo unidos em oração ao Santo Padre. Cinco anos depois, em 1985, a Queda do Muro de Berlim atestou o poder de intercessão da Virgem Maria.

PEDRO DANIEL OLIVEIRA

pedrodanielhk@hotmail.com

com Pe. José Mario Mandía