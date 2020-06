PROCESSO FOI INTERMEDIADO POR FUNDAÇÃO COLOMBIANA

Cáritas de Macau ajudou refugiados venezuelanos a criar os próprios negócios

O apoio facultado pela Cáritas de Macau, no auge da crise humanitária que levou centenas de milhar de pessoas a abandonar a Venezuela no ano passado, ajudou alguns dos venezuelanos que se refugiaram na vizinha Colômbia a criarem os seus próprios negócios, revelou recentemente uma das organizações para as quais foi canalizado o apoio conferido pelo organismo liderado por Paul Pun.

Numa breve mensagem publicada na rede social Twitter, a Fundación Instituto para la Construcción de la Paz (FICONPAZ) refere que a ajuda fornecida pela Cáritas de Macau, através da Caritas Internationalis, ajudou quase uma dezena de empreendedores venezuelanos a criar e a promover os seus próprios negócios e a recomeçar de novo: “Graças ao apoio da Caritas Macau e da Caritas Internationalis, em Medellín, a FICONPAZ ajudou nove empreendendores venezuelanos a conceberem e a consolidarem empreendimentos que lhes permitam a integração social e a consolidação de projectos para uma vida estável”.

Em declarações a’O CLARIM, Paul Pun, secretário-geral da Cáritas de Macau, admitiu que não sabe ao certo de que forma «a pequena ajuda» atribuída pela organização que lidera foi investida, mas congratula-se pelo facto de os parceiros da Cáritas no terreno terem optado por direccionar o apoio para projectos de empreendedorismo. «É um aspecto essencial. É bom que estas pessoas tenham contado com apoio para criarem os seus próprios negócios. Assim não estão tão dependentes dos outros e não têm que estar a pedir ajuda aos outros», afirmou o dirigente. «Se puderem sobreviver tendo por base estes pequenos negócios, é óptimo. Diria mesmo que é uma situação ideal. Quanto mais dinheiro eles puderem gerar por eles próprios, menos expostos estão a dificuldades», acrescentou.

A ajuda a que a Fundación Instituto para la Construcción de la Paz se refere visava os cidadãos venezuelanos que se refugiaram na Colômbia e é apenas um dos projectos de apoio à população venezuelana a que a Cáritas de Macau se associou. No início do ano, a Cáritas local encetou um projecto comum com a Cáritas Portuguesa, com o objectivo de ajudar grávidas e crianças desnutridas na Venezuela, através do envio de medicamentos e de suplementos alimentares. A Cáritas de Macau ajudou a custear o envio do material recolhido, explicou o secretário-geral da organização: «A Cáritas Portuguesa tinha um projecto que visava a recolha de fármacos e de suplementos nutricionais para as crianças. O problema é que a Cáritas Portuguesa tem menos recursos para enviar estes produtos para a Venezuela. Com o apoio da Cáritas de Macau, esse envio tornou-se possível. Ajudámos com um donativo de cerca de cinco mil patacas».

Marco Carvalho