Papa renova mensagem de reconciliação

O Papa Francisco enviou uma mensagem ao Presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, por ocasião do Dia da Independência, apelando à “reconciliação” no país da América Central, afectado por uma crise social e política.

“Que Jesus Cristo, Príncipe da Paz, conceda os dons de uma fraterna reconciliação e uma pacífica e solidária convivência”, refere o texto, divulgado pelo portal de notícias do Vaticano.

A celebração do 15 de Setembro foi ainda assinalada pelo presidente da Conferência Episcopal da Nicarágua e arcebispo de Manágua, cardeal D. Leopoldo Brenes, que pediu respeito pelos direitos humanos e pela liberdade de expressão.

“As ofensas e os confrontos não geram nada de positivo para a Nicarágua, apenas dão origem a hostilidades, tristeza e divisões”, advertiu.

O Vatican News relata que durante as manifestações de apoio a Daniel Ortega alguns manifestantes “entraram com violência e força dentro da igreja de Nossa Senhora das Mercês”, em Granada, durante a celebração da missa.

RÚSSIA: CONFERÊNCIA NA UCP

A Universidade Católica Portuguesa (UCP) promove, dia 19 deste mês, em Lisboa, uma conferência intitulada “A Igreja Ortodoxa Russa e a ajuda aos cristãos do Médio Oriente”. O metropolita Hilarion de Volokolamsk vai falar sobre este tema na UCP, refere o programa enviado à Agência ECCLESIA.

Esta iniciativa está ligada à Fundação AJB (A Junção do Bem) e pretende alertar para as dificuldades que os cristãos sentem nesta parte do globo.

Dias antes, entre 13 e 16 de Setembro, a cidade polaca de Poznan vai acolher a Assembleia Plenária do Conselho das Conferências Episcopais Europeias (CCEE), dedicada este ano ao tema da solidariedade.

O CCEE engloba representantes de episcopados católicos de 45 países.

O encontro anual prevê uma apresentação do trabalho do Vaticano na área do Desenvolvimento Humano Integral, um relatório do CCEE e uma apresentação sobre as actividades realizadas e as planeadas pelas comissões deste organismo episcopal.

A cidade de Poznan está a celebrar o 1050.º aniversário do primeiro bispado na Polónia.

O encontro marca o final do serviço do sacerdote português Duarte da Cunha como secretário-geral do CCEE e vai contar com a participação do presidente e do secretário da Conferência Episcopal Portuguesa, D. Manuel Clemente e padre Manuel Barbosa, respectivamente.