Moeda Croata com Nascituro conquista Redes Sociais

Croácia brilha por causa nobre

A Croácia é a sensação internacional do momento com o feito histórico alcançado pelo País no Mundial de Futebol da Rússia. No palco planetário, pela mediática competição, outros factos chamam a atenção para a Croácia, alguns nobres e merecedores de destaque.

Nos últimos dias, o povo da católica Croácia protagonizou a viralização de mais um caso mediático: o da sua moeda de 25 kunas, cuja edição comemorativa emitida no ano 2000 trouxe a imagem gravada de um bebé em gestação, que agora tem tocado o mundo.

O site croata Kunalipa, dedicado à numismática, informa a respeito dessa moeda especial, lançada no virar do milénio: “O feto é um símbolo universal da vida humana, que é o centro do milénio e que determina o novo milénio que começa”.

O bebé representado na moeda tem cerca de doze semanas de gestação e está com o polegar na boca. No desenho pode ser visto ainda o cordão umbilical, forte ligação ao ventre materno e à relação intima e dependente desta vida em gestação ao cuidado da mãe. Ao redor da criança, raios de sol completam a bela imagem, uma evocação do esplendor e valor da vida a ser protegida.

Apesar desta manifestação pública, da valorização da vida humana no seu período mais frágil e volátil, a Croácia tem o aborto legalizado desde 1978, quando o País ainda fazia parte da extinta ex-Jugoslávia, na época uma ditadura socialista. A suprema corte croata considerou em 2017 que esta lei é constitucional, apesar de ter sido promulgada antes da independência do País, mas estabeleceu um prazo de dois anos para que o Governo a reveja. Desde então, tem-se intensificado na Croácia o movimento pró-vida, que já realizou duas marchas nacionais em defesa do nascituro.

M.A. com Aleteia