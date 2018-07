Jornada Mundial da Juventude 2019

Papa vai estar no Panamá

O Papa Francisco vai visitar o Panamá, de 23 a 27 de Janeiro de 2019, para presidir à edição internacional da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), anunciou o Vaticano na passada segunda-feira.

“Por ocasião da próxima Jornada Mundial da Juventude, que se vai celebrar na Cidade do Panamá, e aceitando o convite do Governo e dos bispos panamenses, Sua Santidade o Papa Francisco vai visitar o Panamá de 23 a 27 de Janeiro de 2019”, informou em comunicado o director da Sala de Imprensa da Santa Sé, Greg Burke.

A 11 de Fevereiro deste ano, Francisco inscreveu-se na JMJ 2019, com a ajuda de um “tablet”, num gesto acompanhado por dois jovens, na janela do apartamento pontifício do Vaticano.

O Papa convidou os jovens do mundo a «viver com fé e entusiasmo» este acontecimento de «graça e fraternidade», tanto no Panamá como nas suas próprias comunidades.

O encontro mundial de jovens vai realizar-se entre 22 e 27 de Janeiro de 2019, na Cidade do Panamá, e decorre pela primeira vez na América Central.

O tema da 34.ª JMJ – “Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc 1,38) – foi escolhido pelo Papa Francisco.

Para preparar a Jornada Mundial da Juventude no Panamá, o pontífice propôs reflexões anuais sobre a figura da Virgem Maria e a organização local também já divulgou o logótipo da JMJ.

O Panamá é o país com maior percentagem de católicos na América Central: os cerca de 2,6 milhões de baptizados representam oitenta por cento da população; a Igreja Católica está organizada, territorialmente, nesta nação, em oito dioceses.

As JMJ nasceram por iniciativa de João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

Este é um acontecimento religioso e cultural que reúne jovens de todo o mundo durante uma semana.

Cada JMJ realiza-se, anualmente, a nível diocesano no Domingo de Ramos, alternando com um encontro internacional a cada dois ou três anos numa grande cidade.

In ECCLESIA