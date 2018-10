Jornada Mundial da Juventude 2019

Virgem Peregrina vai estar no Panamá.

O Santuário de Fátima vai enviar a Imagem Peregrina n.º 1 para a Jornada Mundial da Juventude no Panamá, agendada de 23 a 27 de Janeiro de 2019, onde o Papa Francisco irá estar presente.

O encontro mundial de jovens vai realizar-se na Cidade do Panamá e decorre pela primeira vez na América Central, com o tema “Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc., 1,38), escolhido pelo Santo Padre.

O anúncio foi feito pelo arcebispo do Panamá, D. José Domingo Ulloa, durante uma conferência de Imprensa.

Numa mensagem aos cristãos do Panamá, o padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima, falou da «muita alegria» que é enviar a «imagem peregrina mais importante» para este acontecimento.

«Esta imagem peregrina é única, é a primeira e a original, aquela que percorreu os vários continentes, aquela que deu várias vezes a volta ao mundo, mas desde o ano 2000 já não sai do Santuário. Esta imagem foi nesse ano 2000 entronizada na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima e só muito excepcionalmente, em ocasiões muito importantes é que sai. Entendemos que este é um momento muito importante e que por isso justifica a saída da Imagem Peregrina n.º 1, aquela que como eu dizia é para nós a mais importante das imagens peregrinas de Nossa Senhora de Fátima», explicou o reitor do Santuário, justificando ainda as JMJ 2019 como um «acontecimento eclesial de primeira importância».

Segundo as palavras do padre Carlos Cabecinhas, há uma «clara consciência do quão importante é para toda a Igreja esta presença dos jovens juntos com o Santo Padre em oração, em reflexão, em convívio, em festa».

Por outro lado «sabemos o quanto a devoção a Nossa Senhora está desde a origem das Jornadas Mundiais da Juventude ligada a este acontecimento. Sabemos o quão devoto era a Nossa Senhora o Papa São João Paulo II, e por isso muito naturalmente, quando ele criou as Jornadas Mundiais da Juventude, deu-lhe desde inicio um cunho mariano, e por isso este era também motivo mais que suficiente para o envio de uma imagem para nós tão importante».

«A grande devoção dos cristãos do Panamá a Nossa Senhora de Fátima» foi também factor decisivo para aceitar o convite do arcebispo do Panamá, D. José Domingo Ulloa, para a presença desta imagem de Nossa Senhora de Fátima nas JMJ 2019.

Este envio «é uma forma de exprimirmos a união na oração neste acontecimento», reiterou.

Santuário de Fátima