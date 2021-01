JERRY U SENG HEI CRIOU MÓVEL MULTIFUNCIONAL E FLEXÍVEL

Aluno da USJ distinguido em mostra de design na China

Uma mesa de café que pode servir, em alternativa, como mesa de trabalho com cadeira, ou até como espreguiçadeira. Este objecto rendeu a Jerry U Seng Hei, aluno do curso de Design da Universidade de São José (USJ), uma importante distinção na edição de 2020 da Foshan Mayor Cup Industrial Design Competition, um certame promovido pelo Governo da cidade de Foshan, em que participam todos os anos designers e estudantes de toda a China.

O projecto “M3BOX” valeu a Jerry U um Certificado para Mobiliário Inovador, na categoria de Design Conceptual, na qual foram avaliados um total de 372 trabalhos. A criação do jovem designer do território foi já patenteada e encontra-se em exposição numa das principais galerias de design industrial da província de Cantão.

«O aluno apresentou um projecto de Design de Mobiliário, multifuncional e flexível, intitulado “M3Box”. Trata-se de uma peça de design que permite assumir diversas funcionalidades consoante as necessidades dos seus utilizadores. Pode servir como mesa de café, mesa de trabalho com cadeira, ou como cadeira espreguiçadeira, para descanso», explicou Carlos Sena Caires a’O CLARIM. «Estes prémios são motivo de orgulho para os alunos e para os professores. O trabalho distinguido já foi patenteado na China e agora está exposto permanentemente na Guangdong Hone Design Valley em Longjiang, Shunde», acrescentou o director da Faculdade de Artes e de Humanidades da Universidade de São José.

A participação de alunos da USJ em competições locais, nacionais e internacionais de design é frequente. Para além da distinção alcançada por Jerry U em Foshan, vários outros alunos da instituição viram os seus trabalhos distinguidos na mais recente edição do Concurso Internacional de Design do Lótus Dourado, certame que conta com o apoio do Instituto Cultural e da Fundação Macau. A participação em eventos e mostras de alcance internacional, salientou Sena Caires, oferece uma maior projecção tanto à Universidade, como aos próprios alunos. «É muito importante termos alunos premiados e que participem nestes certames locais e nacionais. Permite à Universidade ganhar visibilidade internacional e aos alunos começarem uma carreira profissional com prémios, o que facilita a sua inserção no mercado de trabalho», sublinhou o responsável.

«O curso de Design da Universidade de São José tem evoluído muito positivamente, os trabalhos dos nossos alunos têm sido premiados e devidamente reconhecidos em vários certamos ou eventos locais. O número de alunos inscritos na Licenciatura em Design tem vindo a crescer, assim como no nosso Mestrado em Design de Interacção, que se constitui como uma oferta de mestrado única em Macau», concluiu o docente.

Marco Carvalho