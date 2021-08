FRANCISCO REVELA «NOVIDADE RADICAL» DO CRISTIANISMO

«Encontro com Jesus é mais importante do que todos os mandamentos»

O Papa sublinhou, no Vaticano, que a «novidade radical» do Cristianismo está no lugar fundamental do encontro com Jesus, acima de qualquer prescrição religiosa. «O encontro com Jesus é mais importante do que todos os mandamentos», referiu na audiência pública semanal das quartas-feiras, que esta semana voltou a ter lugar no Auditório Paulo VI, perante centenas de peregrinos.

Prosseguindo o ciclo de catequeses sobre a Carta de São Paulo aos Gálatas, Francisco apresentou uma reflexão sobre a Lei de Moisés e a «novidade da vida cristã animada pelo Espírito Santo». «Todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo são chamados a viver no Espírito Santo, que liberta da Lei e ao mesmo tempo a cumpre totalmente, segundo o mandamento do amor», indicou.

O Papa destacou que os mandamentos têm actualidade no sentido em que «são pedagogos, que levam ao encontro com Jesus», ao contrário do que afirmavam «missionários fundamentalistas» que São Paulo enfrentou.

Francisco explicou que no Antigo Testamento a Bíblia dita que a «observância da Lei garantiu ao povo os benefícios da Aliança e o vínculo especial com Deus». A este respeito, acrescentou, é possível «descobrir a inteligência espiritual de São Paulo». «O Apóstolo explica aos Gálatas que, na realidade, a Aliança e a Lei não estão ligadas indissoluvelmente», afirmou.

O Papa destacou também que é a «promessa» de Deus que faz os crentes «avançar para o encontro com o Senhor», e que a Lei, com um «muito específico na história da salvação», funciona como uma pedagogia para a «fé em Cristo».

No final da audiência, Francisco deixou uma saudação aos peregrinos de língua portuguesa: «Crer em Jesus Cristo, vivendo no Espírito Santo conduz-nos à verdadeira vida. Peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé para que possamos participar da herança prometida. Que Deus vos abençoe».

O Papa assinalou ainda a memória litúrgica de Santa Clara de Assis, «modelo resplandecente de quem soube viver com coragem e generosidade a sua adesão a Cristo». «Imitai o seu exemplo, para que, como ela, possais responder fielmente ao chamamento do Senhor», referiu aos presentes.

In ECCLESIA