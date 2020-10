FÁTIMA: D. JOSÉ ORNELAS PRESIDIU À PEREGRINAÇÃO INTERNACIONAL ANIVERSÁRIA DE OUTUBRO

“Líder” dos Bispos Portugueses questiona «atitudes manipuladoras e populistas»

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) criticou, em Fátima, as atitudes «manipuladoras e populistas» de alguns líderes políticos, perante a pandemia, numa celebração inédita da peregrinação internacional de Outubro, por causa do Covid-19.

«Durante esta pandemia, a par da mais heroica abnegação e generosidade de tanta gente, têm-se manifestado também muitas e poderosas atitudes manipuladoras, populistas, interesseiras e egoístas, sem remorso de usar o sofrimento, o desconcerto, a desorientação, para daí tirar dividendos políticos e económicos, criando mesmo conflitos», referiu D. José Ornelas, bispo de Setúbal, na celebração da vigília do 13 de Outubro.

O responsável pediu mudanças para que «a superação desta crise possa beneficiar todos», numa humanidade «mais solidária e mais fraterna».

Num recinto com acesso controlado e lotação limitada, para evitar a propagação do novo coronavírus, o bispo de Setúbal apelou a uma resposta solidária para a crise social e económica provocada pela pandemia: «É possível e é necessário que nós colaboremos para que, desta travessia do deserto da pandemia, possa nascer uma humanidade que habite uma terra que seja casa comum, que seja terra para todos».

Segundo números divulgados pelo Santuário, estiveram na Cova da Iria, na noite de segunda para terça-feira, quatro mil e 500 pessoas; as celebrações contaram com a presença de 51 sacerdotes e nove bispos.

«A actual contenção da presença dos peregrinos no Santuário, nesta peregrinação de Outubro é também sinal claro das limitações e condicionalismos que neste momento atingem o mundo, com as nefastas consequências que todos conhecemos e que atinge sobretudo os mais frágeis», destacou o presidente da CEP.

A homilia concluiu-se com um apelo à intercessão dos santos Jacinta e Francisco Marto: «Que eles nos ajudem a deixar-nos igualmente guiar pela mão da Mãe do Céu, pela mão da Mãe da Igreja, para podermos superar as dificuldades presentes e colaborar na construção de um mundo mais justo e solidário, aberto à grandeza e ao amor misericordioso do Pai do céu».

Os participantes rezaram pelos milhares de crianças e jovens em regresso às aulas, pelas vítimas directas e indirectas da actual pandemia, em particular os mais idosos e sós, e pelos peregrinos de Fátima.

No final da cerimónia, o reitor do Santuário, padre Carlos Cabecinhas, recordou ainda as famílias afectadas «pela actual crise económica e o desemprego».

In ECCLESIA