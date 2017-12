Família e Fé

A influência dos outros

«– Aprender uns valores morais? Para quê? Não quero que me imponham o que acham que está bem ou mal. Não desejo ser dominado nem manipulado por ninguém. Na minha opinião, cada um de nós deve escolher livremente os seus próprios valores. Não aceito as pessoas que se armam em sabichões e que tentam impor aos outros o seu modo de ver a vida. Prezo muito a minha independência para me deixar influenciar por quem quer que seja». São palavras de um jovem dos nossos dias.

Manifestam uma mentalidade muito difundida na cultura actual: pensar que qualquer influência dos outros no nosso modo de pensar debilita a nossa personalidade.

Por isso, entre outros motivos, a formação moral é vista com receio. Parece um modo de nos roubarem a liberdade e a independência.

Ora, esta mentalidade é profundamente simplista e superficial – e muito pouco séria!

Toda a nossa existência está influenciada directamente por aqueles com quem convivemos. Basta considerar o nosso crescimento desde que nascemos. Viemos ao mundo como o mais dependente dos seres vivos.

Éramos incapazes de quase tudo durante vários anos – e não sabíamos nada!

Tivemos que aprender todas as coisas, começando pelas mais simples. Fomos influenciados directamente por aqueles que estavam ao nosso lado.

O nosso desenvolvimento corporal não se teria efectuado sem a alimentação que outros nos proporcionaram.

Algo similar aconteceu com a nossa inteligência. Não teríamos conseguido progredir na vida intelectual e moral se não tivéssemos sido ajudados pelos nossos pais, professores e amigos.

Muita da experiência acumulada pelas gerações passadas foi-nos transmitida com toda a naturalidade. E nessa altura, nem nos dávamos conta de como toda essa informação influenciaria o nosso modo de pensar e, consequentemente, de viver.

Infelizmente, existem alguns exemplos na História da Humanidade de crianças educadas directamente pelos animais. Penso que nenhum de nós inveja tal educação por estar isenta de influências e de imposições de valores acumulados.

O mito do bom selvagem é isso mesmo: um mito. O Tarzan só existe no cinema – não na vida real!

A pretensão de pensarmos de um modo totalmente independente procede do esquecimento ingénuo das nossas limitações como seres humanos. E convém recordar que não é por esquecermos as nossas limitações que elas desaparecem.

É um triste erro considerar que o modo como pensamos deve ser alheio a toda a influência ou colaboração dos outros.

É verdade que podem existir influências negativas. Mas é um reducionismo pensar que todas as influências o são. E é, muitas vezes, uma injustiça atribuí-las às pessoas em quem dizemos confiar.

Resumindo: receber dos outros – pessoas que merecem a nossa confiança – uma boa formação não pode ser identificado de modo algum com ser dominado ou manipulado por eles.

Muito pelo contrário!

A verdadeira formação, na qual se incluem os valores morais, torna-nos mais livres e menos manipuláveis.

Aprendemos, com a ajuda de outros, a pensar com a nossa própria cabeça, e não a partir de “slogans” superficiais que estão muito difundidos.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

Doutor em Teologia