Faleceu D. Michael Yeung (1945-2019)

Bispo de Macau envia condolências à diocese de Hong Kong.

D. Michael Yeung, bispo da diocese de Hong Kong, faleceu ontem, pelas 13 horas e 30 minutos, no Hospital Canossa, na ex-colónia britânica. Tinha 73 anos.

Nascido em 1 de Dezembro de 1945, em Xangai, foi ordenado sacerdote a 10 de Junho de 1978. Consagrado bispo a 30 de Agosto de 2014, sucedeu ao cardeal D. John Tong como 9º bispo de Hong Kong.

Ao saber da notícia, D. Stephen Lee, bispo de Macau, enviou a seguinte mensagem ao bispo auxiliar de Hong Kong, D. Joseph Ha OFM: “Querido bispo Ha, soube que nosso amado irmão, o bispo Yeung Ming-cheung, retornou à casa do Pai. Aceitamos a vontade do nosso Deus Pai com sincera tristeza e pedimos ao mesmo Pai compassivo que dê ao nosso irmão bispo a alegria e a paz da vida eterna. Quando soube da triste notícia, senti profundamente a dor da perda do bom pastor da vossa diocese. Oro para que o Senhor consolide o vosso povo e vos dê um Bom Pastor virtuoso e capaz, para que a Diocese continue a prosperar, testemunhe a fé e edifique o reino dos céus. Juntamente com o povo de Deus, na diocese de Macau rezo pelo bispo Yeung, pedindo que a luz do Senhor brilhe sobre ele para sempre e lhe conceda o descanso eterno”.

O bispo D. Stephen Lee vai celebrar uma missa de réquiem na Sé Catedral de Macau, na próxima terça-feira, 8 de Janeiro, pelas 20 horas.

Pedimos aos nossos leitores piedosos que rezem pelo repouso da alma do bispo Yeung. Que o bispo D. Michael Yeung descanse em paz na luz eterna da presença de Deus e do abraço fraterno.

