Faculdade de Estudos Religiosos da Universidade de São José

Ponte missionária atrai mais alunos.

A Faculdade de Estudos Religiosos (FER) da Universidade de São José iniciou o novo ano lectivo, na passada segunda-feira, com um aumento significativo de alunos provenientes de onze países e regiões (Myanmar, Vietname, Timor-Leste, Indonésia, China, Hong Kong, Portugal, Colômbia, Filipinas, Coreia do Sul e Macau).

«A singularidade da Faculdade reside na sua faceta multicultural e multilinguística», disse Arnold Monera, director da FER, acrescentando que «estão matriculados 52 alunos no total», traduzindo-se «num grande aumento em relação aos 38 do ano passado».

No discurso de boas-vindas, Arnold Monera frisou que «a presença da Faculdade de Estudos Religiosos no Seminário de São José é a continuação de uma longa tradição de formar missionários e sacerdotes para a China e para a região asiática, que começou em 1728 (com a fundação do referido Seminário)».

«Depois de dez anos de existência a Faculdade de Estudos Religiosos tem crescido de forma constante, havendo ex-alunos a ministrar activamente no Japão, na Coreia do Sul, em Hong Kong, em Taiwan, no Myanmar, nas Filipinas e em Macau», salientou no auditório do Seminário de São José, assinalando ainda que «vários outros estão actualmente a prosseguir os seus estudos de Teologia em Roma, em Louvain e em Manila».

Na ocasião, D. Stephen Lee, bispo de Macau, deixou a promessa de apoiar a FER, tendo afirmado que os alunos podem esperar algumas transformações no espaço físico do “campus” do Seminário, ao nível da sala-de-estar para alunos, da capela e sala de oração, e das salas de aula.

