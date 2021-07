EXPOSIÇÃO PATENTE AO PÚBLICO ATÉ 3 DE OUTUBRO

Memórias da Stella Matutina no Museu de Macau

O Museu de Macau, na Fortaleza do Monte, acolhe desde o passado fim-de-semana a exposição “Regresso à Educação pelo Amor”. A mostra temática reúne objectos históricos que pertenciam ao acervo da Escola Stella Matutina, um estabelecimento de ensino de natureza inclusiva que em 1975 foi integrado no Colégio Santa Rosa de Lima.

A exposição, que vai permanecer patente ao público até 3 de Outubro, reúne objectos históricos que pertenciam à Escola Stella Matutina ou a alunas que frequentaram a instituição de ensino.

Fundada em 1953, a Stella Matutina distinguiu-se ao longo de mais de duas décadas por proporcionar educação gratuita a crianças de famílias desfavorecidas, prefigurando-se como “uma luz orientadora para as alunas na sua fase inicial de desenvolvimento”, escreve o Instituto Cultural numa nota de Imprensa.

Dividida em quatro secções – “Relíquias do Campus”, “Jardim de Aprendizagem”, “Traços da Juventude” e a “Essência do Amor” – a exposição dá a conhecer as antigas instalações da Escola Stella Matutina, bem como a forma como a escola se desenvolveu ao longo dos seus 22 anos de existência.

Através da exibição de antigos manuais, cadernos de ex-alunas, livros de exercícios, trabalhos artísticos e de artesanato, fotografias de actividades organizadas pela escola e diplomas e certificados, a mostra propõe-se recriar a atmosfera diligente que imperava no campus. Entre o material exposto estão a correspondência trocada entre professores e alunas, registos que testemunham a amizade duradoura que uniu alunas e professores dentro e fora das instalações da escola.

Na inauguração da exposição, que decorreu na passada sexta-feira, estiveram presentes a irmã Brigitte Fan Kuai Long e um grupo de antigas alunas da instituição, liderado por Wong I Lin. No evento estiveram presentes vários convidados, como a presidente do Instituto Cultural, Mok Ian Ian, a directora do Museu de Macau, Lou Ho Ian, e o sub-director do Departamento de Propaganda e Cultura do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM, Yin Rutao.

A mostra “Regresso à Educação pelo Amor” – Exposição de Objectos Históricos da Escola Stella Matutina – vai permanecer patente ao público até 3 de Outubro próximo. O Museu de Macau abre ao público entre as 10:00 e as 18:00 horas e encerra semanalmente às segundas-feiras. Os portadores do Bilhete de Identidade de Residente de Macau estão isentos do pagamento do bilhete de ingresso.

M.C.