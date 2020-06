Edição limitada para uma fé eterna

IMAGEM COMEMORATIVA DO CENTENÁRIO DA ESCULTURA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA FOI APRESENTADA ESTA SEMANA

Com o objectivo de assinalar o centenário da escultura de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, foi apresentada à Comunicação Social, na quarta-feira, na cidade de Fátima, a Estatueta Comemorativa do Centenário da Imagem de Fátima.

Ao todo foram fabricados 25 mil exemplares, numerados e com selo halográfico da Imprensa Nacional – Casa da Moeda.

O projecto nasceu de uma parceria entre a ACISO – Associação Empresarial Ourém-Fátima, o Santuário de Fátima e a Imprensa Nacional – Casa da Moeda.

Liderado pela associação empresarial, o projecto incluiu a assessoria do Santuário de Fátima na elaboração de textos e selecção de imagens, e ainda a cedência, pela Artesacris SA, do protótipo da Imagem, em madeira, que permitiu a construção do molde para o seu fabrico.

«Faz todo o sentido assinalar o Centenário da Escultura de Nossa Senhora de Fátima, com a produção local, em Fátima, de um produto certificado, exaltando o mais importante ícone mariano da actualidade. Depois do sucesso do projecto do Terço Comemorativo do Centenário das Aparições de Fátima[criado em 2016], congregaram-se vontades para, de novo, assinalar mais este importante marco histórico para Fátima, tendo-se optado por seguir a mesma linha gráfica no produto, de forma a dar coerência e continuidade ao conceito inicial», afirmou a presidente da ACISO, que destacou o relevo e oportunidade da iniciativa.

«A escultura de Nossa Senhora de Fátima, bem como o Terço, são os objectos que os peregrinos mais levam para suas casas. Ao envolver as fábricas locais, este projecto valoriza um sector económico importante para Fátima, que é a sua indústria de artigos religiosos. Faz todo o sentido que, em Fátima, se privilegie o ‘made in Fátima’, sendo esse um dos aspectos que moveu a ACISO para a concepção e desenvolvimento de mais este produto», acrescentou Purificação Reis.

Para além de Purificação Reis, estiveram presentes na apresentação da peça comemorativa o reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, e um representante da Imprensa Nacional – Casa da Moeda.

José Miguel Encarnação