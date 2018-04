Do precipício ao sucesso no Desporto e nos Negócios

Dan Kruger, o motociclista que venceu as adversidades.

«Em última instância, o desporto salvou-me a vida porque manteve-me ocupado, focado e com objectivos. O desporto estendeu-se ao meu sucesso nos negócios», afirmou na passada terça-feira o motociclista Dan Kruger, durante a apresentação intitulada “Superar Contrariedades”, incluída na conferência “Educação Inclusa, Desportos e Comunicação Social”.

«Todos nós temos contrariedades na vida. É uma questão de reagrupamento, de sermos positivos e perceber que não estamos sós. Basicamente, temos de ter um pouco de paciência, mas ao mesmo tempo é preciso continuar a lutar para ir em frente», disse Dan Kruger a’O CLARIM.

Não tem sido fácil a vida do canadiano que já correu duas vezes no Circuito da Guia. Aos treze anos de idade bebia e consumia drogas. Foi preso aos 17 e condenado como adulto. Aos vinte anos foi-lhe diagnosticada uma artrite severa. Teve inúmeras lesões devido ao hóquei e às corridas.

Aos 29 anos esteve perto de uma fatal overdose por consumo de droga. Por esta altura, esteve quase falido. Decidiu tornar-se numa pessoa sóbria aos 41 anos. Antes disso, tornou-se milionário aos 33 e multimilionário aos 36.

Correu em circuitos e em corridas de estrada, entre as quais a mítica TT da Ilha de Man. Em Julho de 2015 sofreu um grave acidente no circuito de Suzuka, no Japão, seguindo-se outros em Março de 2016, ao testar na China; em Agosto de 2016, durante um treino; e em Outubro de 2017, em resultado de um acidente de automóvel.

Reconsiderando tudo na vida, decidiu não voltar a cara à luta. Tentando o impossível, voltou à emoção e ganhou a primeira corrida após dois anos sem estar aos comandos de uma moto. Terminou as seguintes corridas na China, em 2º e 3º lugar. 2017 foi o ano em que teve mais sucesso nos negócios.

«Não sejas um sonhador! Não dês desculpas! Guarda a tua história triste para outra altura, pois todos temos uma. Não tenhas medo de falhar – assume riscos calculados, mas sempre com tempo para reflectir e aprender algo com os teus erros», referiu o canadiano, que para além de se dedicar aos negócios e competir no motociclismo é orador em conferências e está envolvido em projectos de caridade.

A conferência, organizada pela Associação de Beneficência dos Leitores da Macau Business, decorreu na RAEM entre os dias 16 e 17 de Abril.

PEDRO DANIEL OLIVEIRA

