Diocese celebra número recorde de Baptismos na Páscoa

Ensino católico dá frutos.

A diocese de Macau registou um aumento de 38 baptismos durante a Páscoa, em comparação com 2017, alcançando no corrente ano um recorde total de 191 baptismos em todas as paróquias.

«Em relação aos anos anteriores verificámos que este ano houve um aumento muito grande de adultos que receberam os sacramentos – baptismo e crisma – o que se deve principalmente aos colégios católicos, que têm feito um bom trabalho de envangelização e também nos quais os adolescentes recebem uma melhor formação cristã e pedem para voluntariamente serem baptizados», disse a’O CLARIM o padre Daniel Ribeiro.

O maior aumento de baptismos aconteceu na paróquia da Sé Catedral, com 41. Ou seja, mais 21 do que em 2017. Em sentido contrário foram celebrados dez baptismos na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, enquanto no ano passado o número atingiu os 22.

A paróquia de São Lourenço contabilizou 47 baptismos – o maior número registado este ano – ficando no campo oposto a quase-paróquia de São Francisco (Coloane), com quatro.

P.D.O.