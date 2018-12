Cimeira do Clima na Polónia

Igreja alerta contra alterações climáticas

O Vaticano e várias instituições católicas estão presentes na Cimeira do Clima – COP24 que decorre na Polónia, com um apelo global contra os efeitos das alterações climáticas.

O documento foi assinado em Outubro, na cidade de Roma, pelos presidentes de seis confederações continentais das Conferências Episcopais, em defesa de acções políticas e da comunidade internacional contra os efeitos das alterações climáticas.

D.Gabriel Mbilingi, arcebispo do Lubango (Angola) e presidente do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagáscar (SECAM), um dos signatários, explicou à Agência ECCLESIA que o objectivo do documento é dar um «contributo» ao debate em curso, apelando ao «cuidado da terra, ao cuidado das pessoas e da sociedade».

«O grito da terra, da mãe terra, em relação ao uso que dela fazemos e até à destruição que está em curso, é equivalente ao grito que vem da humanidade, da sociedade que precisa de ser também ela acordada, para que não se cometa este suicídio», sublinhou.

Os responsáveis da América Latina, Ásia, África, Oceânia e Europa pedem que os “grandes emissores de gases com efeito de estufa assumam responsabilidades políticas e atendam aos compromissos de financiamento climático”.

Entre os pontos centrais da proposta estão a limitação do aquecimento global a 1,5 graus celsius; a adopção de estilos de vida sustentáveis; o respeito pelas comunidades indígenas; o fim da era dos combustíveis fósseis, com transição para formas renováveis de energia; a reforma do sistema agrícola, para um fornecimento saudável e acessível de alimentos para todos.

A declaração tem o apoio das redes católicas CIDSE, Caritas Internationalis e Movimento Católico Global pelo Clima.

A 24.ª Conferência da Partes (COP24) da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC, na sigla em Inglês) teve na passada segunda-feira a sua cerimónia de abertura oficial, prolongando-se até 14 de Dezembro.

A comunidade internacional deverá concluir o Acordo de Paris (2015) para limitar o aquecimento global a menos de dois graus centígrados, em relação aos valores pré-industriais.

A conferência junta os representantes das partes da UNFCCC e é organizada pela Polónia pela terceira vez, juntando na fase final, entre 11 e 14 de Dezembro, líderes de vários países.

O Vaticano está representado pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal D. Pietro Parolin.

In ECCLESIA