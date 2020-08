BASÍLICA DE SANTA SOFIA

A sabedoria e a insensatez

A basílica de Santa Sabedoria (em Grego “Hagia Sophia”) foi construída em madeira no ano 360, pouco depois de o Imperador Constantino ter encerrado três séculos de perseguição à Igreja. Desde então, o edifício sobreviveu, foi restaurado, saqueado, recuperado de novo, sucessivas vezes, até aos nossos dias. A construção actual, já em tijolo, remonta ao século V, revestida de mosaicos muito valiosos pelo desenho, pelas cores e pelos materiais usados, incluindo o ouro. A cúpula impressiona pelo arrojo do projecto e os mosaicos emprestam-lhe um brilho e uma festa notáveis.

Constantinopla (do nome do Imperador Constantino) foi durante mil anos a capital do Império Bizantino e esta basílica o ponto focal da sua vida espiritual e intelectual.

Até que, em 1453, o sultão otomano Fatih Mehmet II conquistou Constantinopla, mudou-lhe o nome para Istambul, e adaptou a basílica a mesquita. Para isso, seria preciso remover os mosaicos, repletos de cenas da Bíblia e de referências cristãs, no entanto, Mehmet II só teve coragem de os tapar com estuque. Assim se manteve Santa Sofia como mesquita até ao século XX, enquanto durou o império otomano.

O poder otomano atingiu o apogeu nos séculos XVI – XVII, quando se propôs invadir a Europa cristã. A situação esteve várias vezes por um fio. Um dos momentos-chave foi a batalha naval de Lepanto, ao largo da costa grega (1571). O Papa Pio V convocou a Cristandade para rezar, quis que os militares cristãos levassem consigo o Terço e, no momento do confronto, ele próprio rezava com os peregrinos, em Roma. No final da oração, anunciou-lhes que, graças à intercessão de Maria, a Europa acabava de ser salva e, passados poucos dias, chegou a armada a confirmar a notícia. Foi por causa da protecção de Nossa Senhora em Lepanto que se acrescentou à ladainha do Terço a invocação “Auxílio dos cristãos, rogai por nós”.

Depois de Lepanto, ainda houve algumas tentativas otomanas de assaltar a Europa mas o império entrou em declínio e foi perdendo, pouco a pouco, os vastos territórios que dominava. Em 1830, os gregos recuperaram a independência; em 1878, foi a vez da Roménia, da Sérvia, da Bulgária. Durante a guerra de 1912-1913, o império otomano perdeu o que lhe restava de territórios europeus. Em 1915, o regime ainda teve força para realizar o genocídio arménio (em que morreram milhões de arménios) mas a corte dos sultões já tinha os dias contados. Em 1922, Mustafa Kemal tomou o poder e conservou-o até à sua morte. Esta ditadura introduziu tantas reformas que Kemal é conhecido como o Atatürk (pai dos turcos, fundador da Turquia). Uma das suas decisões radicais foi retirar o estuque das paredes de Santa Sofia e restituir ao mundo os mosaicos tapados durante seis séculos. Obviamente, uma vez removido o estuque, o edifício já não podia ser usado como mesquita, mas como o Atatürk também não o queria devolver aos cristãos, Santa Sofia passou a ser simplesmente um museu.

A vida dá muitas voltas e Recep Tayyip Erdoğan, actual sucessor do Atatürk, anunciou que o museu voltaria a ser uma mesquita. A UNESCO protestou energicamente e chamou o embaixador da Turquia para lhe lembrar que a decisão violava os acordos internacionais. Um pouco por todo o mundo, as principais autoridades fizeram ouvir a sua voz, aparentemente sem êxito, para além de chamarem a atenção para a perseguição aos cristãos na Turquia: apesar de serem uma pequena minoria, todos os anos há cristãos mortos por forças do Governo ou por milícias árabes.

Dos Estados Unidos chega a notícia de que a nova moda é destruir imagens católicas. Deitaram abaixo a estátua de São Junípero em São Francisco, destruíram um monumento às crianças não nascidas na igreja de Nossa Senhora da Assunção em Nova York, partiram à martelada o crucifixo da paróquia de Santa Bernardette no Illinois, pintaram e sujaram uma estátua de Jesus em Monstana, decapitaram uma imagem de Nossa Senhora na Indiana, etc. Em Los Angeles, pegaram fogo a uma das igrejas norte-americanas mais antigas (século XVIII), etc.

A Conferência Episcopal dos Estados Unidos tentou decifrar estes atentados: “trata-se de indivíduos com problemas, que querem chamar a atenção porque precisam de ajuda? De qualquer maneira, os ataques são sintomas de uma sociedade que precisa de cura”.

Cá em Portugal também. Uns precisam de cura, nós precisamos de paciência.

José Maria C.S. André

Professor do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa