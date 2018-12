2018 – Mensagem de Natal de D. Stephen Lee

Cristo nasceu, chegou a salvação!

Queridos Irmãos e Irmãs em Cristo,

«Eis o teu Rei, o Santo de Israel, que vem salvar o mundo» (Zac 9,9)

O nascimento do Menino Jesus está cheio do esplendor da divindade e de humanidade, e é a esperança da humanidade. O seu nome é “Emanuel” – Deus connosco – o Senhor que veio ao mundo através da Virgem Maria. O seu nascimento não apenas cumpriu as palavras do profeta Isaías, como é a maior libertação que Deus operou em prol da humanidade. A presença pessoal de Jesus Cristo faz-nos sentir que Deus, de facto, caminha connosco e deseja partilhar as nossas alegrias e tristezas.

No final do Sínodo dos Bispos, a 27 de outubro 2018, a Santa Sé divulgou o Documento Final, que propõe orientações importantes para o futuro trabalho de evangelização da Igreja. Há alguns dias atrás, enviei uma carta a todos os jovens partilhando algumas das ideias específicas do Documento que usa a narrativa de São Lucas sobre o encontro dos dois discípulos com Cristo em Emaús (cf. Lc 24, 13-35). As três partes desta secção do Evangelho incluem: «Caminhava com eles», significando «acompanhamento»; «os seus olhos abriram-se», significando «acalentar»; «partiram sem demora», significando «acção».

Por esta razão, a Diocese considera o trabalho com a juventude como o núcleo do seu empenho pastoral. Ao lançar o triénio «Ano da Juventude», com início na Festa de Santa Maria, Mãe de Deus (1 de janeiro de 2019) até a véspera da mesma festa em 2022 (31 de dezembro de 2021), queremos que os jovens da próxima geração sigam os passos de Jesus Cristo, para cantar ao Senhor, com as mulheres de Jerusalém, e regozijar-se com este glorioso Santo de Israel (cf. Zc 9, 9). A fim de melhor preparar o trabalho para o «Ano da Juventude», eu convido os jovens a participar no forum da juventude que terá lugar a 30 de dezembro, e cujo tema é «Tornar-se a Juventude do Senhor». Estou ansioso por ouvir a vossa voz: expressem e partilhem comigo os vossos pensamentos. Quero que saibam que toda a Igreja, a Diocese de Macau e eu iremos acompanhar-vos.

Neste Natal, encorajo-vos a começar a rezar especialmente pelos jovens e pela pastoral juvenil, bem como a prestar uma atenção especial aos jovens à vossa volta. Em particular, o impacto da família nos jovens requer a mais alta e importante atenção. Os membros da família devem apoiar-se mutuamente: os pais precisam de passar mais tempo com os filhos e acompanhar o crescimento dos jovens. Os mais jovens membros da família também precisam de dedicar mais tempo à família, não apenas por meio de telémovel e redes sociais, mas também por meio do contacto pessoal.

Peço ardentemente a intercessão da Sagrada Família de Nazaré para que o Senhor Jesus, acompanhado pelo carinho de Maria e José, faça com que a sua alegria, paz e bençãos desçam sobre vós durante este Natal e próximo Ano Novo.

D. Stephen Lee

Bispo de Macau