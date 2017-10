Creative Macau traz espanhol Coke Riobóo.

A Creative Macau organiza, entre Novembro e Dezembro, o workshop “Produção de Filmes de Animação”, ministrado em Inglês pelo galardoado realizador espanhol Coke Riobóo.

«O objectivo prioritário é oferecer aos participantes a oportunidade de pensarem num filme em toda a sua estrutura, escrevê-lo, produzir as figuras, animá-las, filmá-las e finalizarem o trabalho com a edição», disse a’O CLARIM Lúcia Lemos, directora da Creative Macau.

«Uma das mais-valias é entrar em contacto com um realizador galardoado internacionalmente, e também em Macau. É uma pessoa com uma vastíssima experiência de ensino na produção de filmes de animação em vários países europeus e da América Central. Poderá ficar como um contacto profissional ou até mesmo para a troca de experiências», acrescentou a mesma responsável.

As aulas, que decorrem nos dias 25, 27, 28, 29 e 30 de Novembro, e a 1 e 2 de Dezembro, nas instalações da Creative Macau, estão divididas em dois horários: de tarde realizam-se entre as 14 horas e 30 e as 17 horas e 30, e à noite entre as 18 horas e 30 e as 21 horas e 30 (aos sábados decorrem entre as 9 horas e 30 e as 12 horas e 30). As inscrições estão abertas até 27 de Outubro. Os participantes devem ter mais de doze anos de idade.

P.D.O.