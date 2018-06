USJ vai organizar actividades Católicas para estudantes e docentes

Bispo entregou a iniciativa aos alunos

D. Stephen Lee, bispo de Macau, reuniu na passada sexta-feira com um grupo da Sociedade Católica de Estudantes da Universidade de São José para debater a organização de actividades católicas para alunos e professores.

Entre os presentes estiveram os capelães da Universidade de São José (USJ), padres Albert Ho, Daniel Ribeiro e José Mario Mandía, bem como Teresa Loong, do Gabinete dos Assuntos Estudantis daquela instituição de Ensino Superior.

Na ocasião, o bispo Stephen Lee vincou que as actividades terão que partir dos próprios alunos – e não da administração da USJ – ou de pessoas mais velhas.

As sugestões apresentadas pelos estudantes contemplam a celebração regular de missas, aulas de fé católica para não-católicos e católicos, retiros, aulas sobre a Bíblia e actividades que promovam a união entre professores e alunos. Quanto às actividades para não-católicos, ficou a sugestão de serem organizadas durante a Quaresma, a Páscoa e o Natal.

O prelado referiu que a questão em torno das missas vai ser alvo de estudo, dado que o principal problema é a elaboração do horário. Deixou, todavia, a garantia que estará no topo da agenda encontrar a melhor solução possível, pese embora a capela do novo campus esteja ainda a ser reparada devido à passagem do tufão Hato.

P.D.O. com J.M.M.