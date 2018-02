Universidade de São José organiza conferência sobre Educação

Aprendizagem auto-regulada

A Escola de Educação da Universidade de São José organiza, no próximo dia 6 de Fevereiro, a conferência “Inovações em Pedagogia e Avaliação para Promover a Aprendizagem Auto-Regulada dos Estudantes”.

O director da Escola São Paulo, padre Alejandro Salcedo, vai abordar a importância das aulas invertidas. «Até agora o normal é os estudantes aprenderem na escola e fazerem os trabalhos de casa em casa. O método das aulas invertidas é estudarem em casa e fazerem os trabalhos na escola. Damos-lhes um tópico, pesquisam em casa e dizem depois nas aulas o que conseguiram encontrar», disse a’O CLARIM.



A conferência, a realizar no pequeno auditório do campus da USJ, na Ilha Verde, tem início às 14 horas e 50. Durante uma hora, Stanley Ho Sai Mun, professor visitante da USJ, irá abordar “O desenvolvimento da aprendizagem auto-regulada no século XXI – lições do Ocidente e das regiões asiáticas”, seguindo-se a “Avaliação personalizada para a aprendizagem auto-regulada”, pelo director da Faculdade de Educação da National Taichung University of Education (Taiwan), Kou Bor Chen.

A presidente da Associação dos Directores das Escolas Secundárias de Hong Kong, Lee Suet Ying, irá falar sobre o tema “Implementar a Aprendizagem Auto-Regulada nas salas de aula das escolas de Hong Kong”, enquanto o padre Alejandro Salcedo tem a seu cargo, entre as 17 horas e as 17 horas e 30, a “Aprendizagem Auto-Regulada: Explorar o Uso Emergente das Aulas Invertidas”.

P.D.O.