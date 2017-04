O piloto português da Honda, Tiago Monteiro, exibiu-se a grande nível na pista de Marraquexe, ao conquistar a pole-position e vencer a segunda corrida da jornada dupla inaugural do WTCC, disputada no passado fim-de-semana em Marrocos. O sexto lugar alcançado na primeira corrida ajudou-o a ascender à liderança do campeonato, cuja penúltima prova do calendário tem lugar em Macau.