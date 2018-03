Retiro em Português no Salão da Sé Catedral

Meditação para todas as idades.

A diocese de Macau realiza, entre os dias 30 e 31 de Março, um retiro no salão da Sé Catedral para falantes de língua portuguesa.

«O objectivo principal desta actividade é preparar os fiéis de língua portuguesa para a Páscoa, para que tenham um encontro com Cristo, O conheçam melhor e possam a partir desse conhecimento viver a missão e a vocação de cada um na sociedade e no mundo», disse a’O CLARIM o padre Daniel Ribeiro, responsável pela iniciativa, que em ambos os dias decorre entre as 9 horas e 30 e o meio-dia.

Referindo que «os crentes devem participar, na medida do possível», sublinhou que «o retiro é uma forma de viver aquilo que a maioria dos profetas e o próprio Jesus viveu fora da sua vida pública». Ou seja, «momentos de silêncio, momentos no deserto, onde nos podemos encontrar com Deus».

«O retiro é uma realidade muito antiga na História da Igreja, na qual são todos convidados a participar para que no mundo tão agitado, corrido e barulhento, como o nosso, possamos estar em silêncio e encontrarmo-nos connosco e com Deus», descreveu o padre Daniel Ribeiro, para quem «neste período da Quaresma, ainda que de forma breve, os crentes têm a possibilidade de reflectir, parar, meditar, conhecer e de se encontrarem», de modo a «divulgarem depois a mensagem de Cristo».

O retiro está aberto a pessoas de todas as idades.

P.D.O.