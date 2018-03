Só para quem se quiser transformar

Entre amanhã e Dezembro, no cartório da diocese de Macau, vai ter lugar o Programa de Formação da Fé Católica da Paróquia da Sé, todos os sábados, entre as 20 e as 22 horas.

«O Catolicismo é mais do que uma religião. A sua essência não é o castigo, nem o pecado, o dever e as obrigações ou os rituais coloridos. É a transformação dinâmica. Não pode acontecer se não conhecermos bem a nossa fé», disse a’O CLARIM o dinamizador da iniciativa, padre Leonard Dollentas.

O primeiro módulo, a decorrer até Maio, inclui os temas “Deus e o Seu Plano de Salvação” e “Uma introdução à Bíblia”. Seguem-se, entre Junho e Agosto, os módulos sobre “Jesus Cristo – A Sua Vida e Ensinamentos” e “A Liturgia e os Sacramentos”. De Setembro a Novembro o programa incide na “Formação Moral em Jesus Cristo” e na vertente “Orando com Jesus Cristo”, terminando em Dezembro com a “Chamada de Deus para a Santidade”.

Os formulários de inscrição estão disponíveis no cartório da diocese de Macau e à entrada da igreja da Sé Catedral. Para mais informações, os interessados poderão contactar o secretário do cartório, Francis Chan, através do número de telefone 28 373 643.

P.D.O.