Professor Carlos André lança novo livro de poemas

Mar de emoções

O professor Carlos André e a editora Livros do Oriente lançam no próximo dia 30 de Janeiro, na Fundação Rui Cunha, pelas 18 horas e 30, o livro de poemas e fotografias “…o sol, logo em nascendo, vê primeiro”. A apresentação estará a cargo da professora Vera Borges.

De acordo com nota distribuída pela Livros do Oriente, a obra, cujo título se inspirou na oitava estrofe do canto primeiro d’Os Lusíadas, reúne 41 poemas e 51 fotografias do autor, como resultado do seu contacto com vários territórios e países asiáticos, designadamente o Líbano, Camboja, Vietname, China continental, Macau, Malaca e Japão. A concepção gráfica é de Gabriel Cordeiro.

Carlos André já publicou 23 livros, dois dos quais de poesia (“Teias”, Editorial Presença, 2001, e “O Prisma de Newton”, Editora Gradiva, 2015).

Entretanto, também segundo a Livros do Oriente, está já disponível na Livraria Portuguesa o mais recente livro do escritor e jornalista Fernando Sobral, intitulado “O Silêncio dos Céus”. Em momento oportuno, o autor deslocar-se-á a Macau para falar desta e de duas outras obras, tendo o território por tema: “O Navio do Ópio” e “O Segredo do Hidroavião”.