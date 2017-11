Esquecer as guerras, comemorar o Natal.

A paróquia de Nossa Senhora do Carmo, na ilha da Taipa, vai assinalar, a 17 de Dezembro, a chegada da época natalícia com a festividade subordinada ao tema: “No Nascimento de Jesus Nosso Senhor, recebamos e partilhamos, com os outros, os dons da alegria e da paz”.

«Esqueçam as guerras, esqueçam os conflitos e olhem para a paz e para o convívio. Com isto em mente, pretendemos preparar e celebrar a chegada do Natal com uma série de actividades», disse a’O CLARIM o padre Ramon Manalo.

A festividade, a decorrer no largo da igreja entre o meio-dia e as 16 horas, inclui actuações musicais de cariz natalício, dança e artes marciais.

«Vamos também ter à disposição de quem nos visita comida tradicional de várias nacionalidades, revertendo as receitas a favor de acções de caridade, a serem designadas em que moldes pela paróquia, mas que muito certamente serão de ajuda aos pobres e aos mais necessitados», acrescentou o vigário paroquial da igreja de Nossa Senhora do Carmo.

P.D.O.