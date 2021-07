PAPA FRANCISCO É O MENTOR DA INICIATIVA

1.º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos é celebrado este Domingo

A diocese de Macau celebra este Domingo, 25 de Julho, o 1.º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos.

A instituição desta nova data partiu do Papa Francisco, com o objectivo de reconhecer a importância dos mais velhos na construção de um mundo melhor para as novas gerações.

Na mensagem que redigiu aquando do anúncio da instituição do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, o Papa refere várias vezes o termo “memória”, por considerar que esta é a maior herança que os avós podem deixar aos netos, e que os idosos podem transmitir às crianças e aos jovens.

Em Macau, a Diocese junta-se à Igreja universal e irá também acompanhar o Santo Padre nesta homenagem a todos aqueles que com a sua vida pessoal e profissional contribuíram, ou ainda contribuem, para a perpetuação dos valores basilares da Humanidade.

Segundo o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, padre Daniel Ribeiro, «todos os fiéis estão convidados para participaram na Santa Missa», sendo esta «uma forma muito especial dos avós e dos idosos celebrarem o seu dia».

«O Papa Francisco pede que todos rezemos e reflictamos sobre o tema “Eu estou contigo todos os dias” (Mt., 28, 20) – a promessa que o Senhor fez aos discípulos antes de subir ao Céu», sublinhou o padre Daniel Ribeiro.

José Miguel Encarnação