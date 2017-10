Palatium Fine Wines organizou primeiro jantar de vinho do Porto em Macau

Ponte de amizade.

A Palatium Fine Wines, de Pedro Lobo, em parceria com a Burmester, uma das mais conceituadas casas do Vinho do Porto, e a Cigraal, empresa importadora de charutos com sede em Hong Kong, organizou um jantar no passado dia 7 de Outubro, no hotel Sofitel (Ponte 16).

Limitado a 24 pessoas, o convívio teve início no bar Rendezvous, onde os comensais trocaram as primeiras palavras da noite ao sabor de uma taça de Vinho do Porto Branco (Burmester Extra Dry White).

Quebrado o gelo, foi dado o mote para o arranque do jantar. E como Macau é China, a primeira paragem foi o restaurante Le Chinois. Três mesas, sofisticadamente decoradas, e empregados a preceito esperavam os convivas. Foi servido bacalhau com maionese wasabi e costeletas de porco, acompanhados, respectivamente, pelos Ruby e Tawny da Burmester.

Concluída a introdução do que viria a ser o resto da noite, foi a vez dos sabores do restaurante francês, Prive, se misturarem com os Burmester LBV de 2012 e Vintage de 2005. Os pratos: bife com “foie gras” e peito de pato.

No topo do hotel Sofitel, numa varanda com vista para Macau e Zhuhai, estava reservado o melhor da noite: um sortido de queijos e sobremesas, digeridos com a ajuda de um Burmester Colheita de 1989.

No final, houve charutos das Honduras e da Nicarágua para todos os gostos, com o patrocínio da Cigraal.

J.M.E.