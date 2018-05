Padre Joseph Mallin faleceu aos 104 anos

Patriota irlandês amigo das crianças

O padre Luís Sequeira recorda o jesuíta Joseph Mallin, falecido a 1 de Abril, Domingo de Páscoa, aos 104 anos de idade, como «um homem muito sério, um bocado rigoroso, mas com responsabilidade».

«Por isso, trabalhou até ao fim da vida», frisou o padre Sequeira, acrescentando que o padre Mallin «era muito dedicado e tinha muitas pessoas amigas», sendo também «bastante amigo das crianças».

«Era um patriota, muito irlandês, falava o Gaélico», disse ainda Luís Sequeira, ao recordar que o padre Mallin «desejava estar vivo por altura do centenário da morte do seu pai [Michael Mallin], que pertencia ao IRA, por forma a honrar a sua memória». Tal facto aconteceu há dois anos.

O padre Joseph Mallin faleceu no Hospital Ruttonjee, em Hong Kong. Em Macau foi director do Colégio Ricci, entre 1978 e 1981.

A instituição de ensino realizou, a 18 de Abril, um serviço funerário para agradecer ao Senhor pelos serviços do padre Mallin. Na ocasião, alguns professores que trabalharam com o jesuíta partilharam algumas vivências com o sacerdote. Na sexta-feira, 20 de Abril, celebrou-se na capela do Colégio uma missa requiem pela sua alma.

P.D.O.