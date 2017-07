Ordenados dois Diáconos do Verbo Divino

Horizonte pastoral a caminho.

Dois seminaristas dos Missionários do Verbo Divino, Kornelius Supranoto Bardata (Indonésia) e Peter Hoang (Vietname), foram no passado sábado ordenados diáconos na paróquia de Nossa Senhora de Fátima.

A missa de ordenação foi celebrada por D. Stephen Lee, bispo de Macau, e co-celebrada pelo padre Budenholzer Francis, superior dos Missionários do Verbo Divino na Província da China, e por sacerdotes de Macau e Hong Kong. Assistiram à cerimónia mais de duzentos fiéis de Hong Kong, do Vietname e da Indonésia.

Durante a homilia, o bispo Lee referiu que a palavra “diácono” tem o significado de servir. Salientando que todos têm uma posição na vida cristã – alguns são sacerdotes, outros são professores… – acrescentou que compartilham o mesmo objectivo de servir o Outro e espalhar a Boa Nova, sendo este um apelo para todos os cristãos após o baptismo.

«A vossa vida não é mais vossa, porque dedicaram toda a vossa vida a Deus, a todas as almas; ou seja, a viver no celibato», reforçou D. Stephen Lee. De igual forma, realçou a importância da humildade, pois foi Deus quem os escolheu para servir. Além disso, frisou que os celibatários nunca devem pensar em si mesmos, mas concentrar-se em Deus e em como servir mais almas.

A importância do sacramento da confissão foi também sublinhada: «Embora sejamos ordenados diáconos, sacerdotes e bispos, somos todos pecadores, não somos santos! Portanto, precisamos de pedir mais graças e ajuda de Deus para nos purificar. Esta é a razão pela qual nos devemos confessar constantemente».

No dia da cerimónia, o agora diácono Kornelius Supranoto Bardata disse a’O CLARIM que tinha estado ocupado com os estudos e com a preparação, razão pela qual não teve muito tempo para orar pela ordenação. «Ontem à noite orei um pouco e perguntei-me qual seria o significado desta minha ordenação? Sou eu quem me entrego a Deus, ou será o contrário? E a resposta chegou esta manhã», salientou.

Já Peter Hoang descreveu o que sentia após a ordenação: «Hoje é o dia mais importante da minha vida. Gostaria de agradecer a Deus, e aos meus pais, que embora não pudessem vir a Macau, agradeço-lhes na mesma. Além disso, agradeço muito aos meus irmãos da comunidade [do Verbo Divino] que vieram de Hong Kong, e a todos os que contribuíram para a nossa ordenação». Ambos os diáconos deverão receber o sacramento do sacerdócio no início do próximo ano.

JASMIN YIU

com P.D.O.