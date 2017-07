O CLARIM lança História da Salvação, Volume 3

Tempo da Igreja.

O CLARIM – Semanário Católico de Macau vai lançar, na próxima quarta-feira, na Feira do Livro de Hong Kong, o terceiro volume da série “História da Salvação”, intitulado “Tempo da Igreja”.

A obra, em Inglês e Chinês Tradicional, aborda a parte da História da Salvação após a Ascensão de Jesus aos céus, até aos dias de hoje, começando com a descida do Espírito Santo aos apóstolos no Pentecostes, o que na prática representa o nascimento da Igreja Católica.

«Basicamente, o livro tenta mostrar que a História da Igreja resulta de dois “actores”: o Homem e Deus (o Espírito Santo em particular). Jesus prometeu aos apóstolos e aos seus sucessores a orientação do Espírito Santo, o que de alguma forma é mostrado na maneira como a Igreja – por vezes milagrosamente – sobreviveu tanto à perseguição externa, como à divisão interna e à corrupção», disse o padre José Mario Mandía, director d’O CLARIM.

Referindo, por outro lado, que «a Igreja é composta por pecadores, algo que também é mostrado na sua História», acrescentou que ninguém «se deve surpreender por ver luzes e sombras nesta jornada de dois mil anos», vincado ainda a propósito: «Jesus garantiu que a graça triunfará no final».

«Esperamos que este volume possa despertar o interesse dos católicos e não-católicos a explorar ainda mais a História da Igreja que Cristo fundou», concluiu o sacerdote.

A obra, com a chancela da Spring Publications, vai estar disponível na Feira do Livro de Hong Kong até ao dia 25 de Julho, a partir do qual irá estar à venda na Livraria São Paulo, perto da Sé Catedral, em Macau.

P.D.O.