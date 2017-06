O Centenário das Aparições de Fátima em Macau

Como é de todos sabido, a Igreja universal viveu, a 12 e 13 de Maio últimos, um tempo especial de oração e espiritualidade, com a visita que o Santo Padre realizou a Fátima (Portugal) para celebrar o Centenário das Aparições de Nossa Senhora a três crianças, Francisco, Jacinta e Lúcia.

O Papa Francisco presidiu à tradicional procissão das velas do dia 12 e, no decurso da missa do dia 13, canonizou os dois primeiros pastorinhos.

Na homilia chamou a atenção do mundo para a mensagem que a Santa Virgem deixou há um século, a da necessidade de uma profunda união com Deus, nomeadamente buscando a sua intercessão de Mãe de Deus, pela oração diária do terço.

A diocese de Macau preparou-se de modo especial para estas comemorações, tendo a Imagem de Nossa Senhora de Fátima “Peregrina” percorrido todas as igrejas de Macau, no período entre 13 de Maio de 2016 a 13 de Maio último.

Ao longo desse período de visita da imagem de Nossa Senhora às igrejas de Macau, foram recebidos donativos que perfizeram o total de 94,017.33 Patacas (10,420.00 Euros), que serão oferecidos ao Santuário de Fátima em Portugal.

Uma vez que os cinco elementos do grupo de coordenação das festividades do Centenário irão visitar o Santuário de Fátima no próximo mês de Julho, será aproveitada essa ocasião para fazer a entrega do donativo.

Realizou-se, entretanto, no dia 26 de Maio, um jantar-convívio no Paço Episcopal, oferecido pelo nosso Bispo, D. Stephen Lee, aos organizadores e colaboradores da actividade integrada nas comemorações do Centenário das Aparições, ocasião para trocar impressões e vivências deste momento importante da história da Igreja e da nossa diocese.

No jantar esteve também presente o nosso Bispo Emérito, D. José Lai.

Como é do conhecimento geral, as festas de comemoração do Centenário ainda não terminaram, na medida em que as aparições de 1917 decorreram até Outubro.

O Senhor Bispo D. Stephen Lee apela para que as nossas igrejas e paróquias continuem a responder às mensagens deixadas pela Mãe Santíssima, quanto às formas particulares de devoção a observar neste período:

– consagrando os cinco primeiros sábados de cada mês ao seu Coração Imaculado,

– festejando o dia 13 de cada mês,

– rezando diariamente o terço,

– adorando o seu Santo Filho Jesus Cristo na Eucaristia

– e não ofendendo mais o seu Santo Filho, em todo o tempo da nossa vida.

100 Anos das Aparições de Fátima – Nossa Senhora de Fátima nas igrejas de Macau