Novo Deputado é membro da Comissão Diocesana de Infra-Estruturas

Wu Chou Kit entre os nomeados do Chefe.

Eddie Wu Chou Kit, membro da Comissão Diocesana de Infra-Estruturas, é um dos sete deputados nomeados pelo Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On.

Também membro do Conselho do Planeamento Urbanístico, Wu Chou Kit é formado em engenharia civil e em gestão de empresas. Fez parte da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo, integra o Conselho Consultivo do Ambiente, e é presidente da Associação dos Engenheiros de Macau e da Associação de Estudo de Engenheiros Civil e Estrutural de Macau. É também membro da Conferência Consultiva Política de Nanning e faz parte da direcção da Associação dos Conterrâneos de Kong Mun de Macau.

Davis Fong Ka Chio, Joey Lao Chi Ngai, Iau Teng Pio, Pang Chuan e Chan Wa Keong são as restantes caras novas no Hemiciclo dos Lagos Nam Van, enquanto Ma Chi Seng, neto de Ma Man Kei, repete a nomeação pela segunda vez consecutiva.

Deixam de ser deputados nomeados Fong Chi Keong, Sio Chi Wai, Tsui Wai Kwan, Lau Veng Seng e Gabriel Tong. Já Vong Hin Fai continua como deputado, após garantir a eleição pelo sufrágio indirecto. O despacho com as nomeações do Chefe do Executivo foi publicado, na passada quarta-feira, em Boletim Oficial.

P.D.O.