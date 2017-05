Música de Macau na Estação Italiana Rai

Volta ao mundo no “File Urbani”.

A Radio 3, da estação italiana RAI, dedicou no passado fim-de-semana dois programas exclusivos à música de Macau. Apresentado pelo jornalista Valerio Corzani, o programa “File Urbani”, que retrata as cidades do mundo, começou no sábado com uma pequena introdução do território, com realce para o legado português e para a indústria do Jogo.

No segmento musical os ouvintes tiveram a oportunidade de ouvir os temas “Macau ferry Terminal”, de KWC92, “On the Road to Jiang Zhou”, de Aurelio Porfiri (com actuação do coro do Colégio de Santa Rosa de Lima, Secção Inglesa), “Coloane”, dos Apanhadores de Orvalho, “Dong Mian”, dos Soler, e “Viola Chinesa”, da Outra Banda, auxiliada pelo Grupo Cheong Hong.

No Domingo, ouviu-se “The Macau bride Suite op. 34: Blessings and Devotions”, do compositor Xiaogang Ye (interpretada pela Orquestra de Macau, dirigida por Ji Lu, e pelo Coro Juvenil de Macau), “Casa Macaísta”, de Adé dos Santos Ferreira, “Macau”, interpretada pela Orquestra Chinesa de Macau (com Rao Kyao), “Night Moon”, do Dj Spyzi Trix, e “Macau Sã Assi”, da Tuna Macaense.

Em declarações a’O CLARIM, o maestro Aurelio Porfiri disse estar «surpreendido» com o sucedido, pois recebeu várias mensagens no Facebook e confirmou depois a novidade no website da Radio 3. «Fiquei surpreendido, mas também lisonjeado», frisou, em alusão à descrição feita no programa sobre a sua actividade musical em Macau.

«Penso que é um pequeno sinal do que Macau é ou deveria ser: um lugar plantado no meio de dois mundos», referiu o maestro, acrescentando, relativamente tema da sua autoria: «O coro do Colégio de Santa Rosa de Lima tem de estar orgulhoso por aquilo que conseguimos. Sempre disse aos alunos que eles devem no futuro apreciar os momentos em que estivemos juntos, não por mim, mas pelo que conseguimos alcançar nos poucos anos em que trabalhámos em conjunto».

«Espero que este interesse pelo meu trabalho possa ser o início de um interesse sério e informado pela contribuição dos povos ocidentais na Ásia em relação à música. Um interesse que pressupõe o conhecimento das culturas, línguas, usos e estilos musicais ocidentais», sublinhou o maestro, em jeito de conclusão.

PEDRO DANIEL OLIVEIRA

