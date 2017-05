O português Tiago Monteiro reforçou no passado fim-de-semana a liderança do WTCC, ao conquistar dois pódios no circuito de Monza (Itália), segunda prova do calendário. Na primeira corrida foi terceiro e na segunda ficou atrás do vencedor, após ter andado na frente. O piloto da Honda soma 85 pontos, mais quinze do que o sueco Thed Bjork.