MISSAS SUSPENSAS EM COLÉGIOS E LARES DE IDOSOS

Confinamento 2.0

As missas celebradas em espaços privados, mas de utilidade pública, como colégios e lares de idosos, estão suspensas desde o passado dia 25 de Setembro, devido ao aparecimentos de novos casos de Covid-19 em Macau, anunciou o padre Daniel Ribeiro, no final da Missa Dominical do último fim-de-semana.

Também de acordo com o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, até instruções em contrário, «as igrejas de Macau estão abertas apenas para a celebração da Missa, nos horários habituais, estando fechadas ao público no resto do dia». O sacerdote voltou a alertar os fiéis de que «devem manter o distanciamento social e cumprir as medidas de higiene em vigor» no interior das igrejas.

Dado tratar-se de mais uma medida da Diocese com vista a evitar o aparecimento de um surto pandémico em Macau, «as pessoas que não se sentem bem, com código de saúde de cor amarela ou vermelha, e que estão em zona de quarentena, estão dispensadas de participar na Missa Dominical».

Outras duas medidas entretanto tomadas prendem-se com o cancelamento ou suspensão de «reuniões, seminários, catequese e outras actividades religiosas», sublinhou o vigário paroquial, acrescentando que «as missas que vierem a ser transmitidas “online” serão divulgadas com antecedência».

Hoje, dia 30 de Setembro, a Igreja Católica celebra a Memória de São Jerónimo, doutor da Igreja; ontem foi a vez dos fiéis celebrarem a Festa dos Arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael.

No passado dia 27, a Igreja voltou a celebrar mais uma Memória, desta vez dedicada a São Vicente de Paulo.

J.M.E.