Liturgia de Natal para os Falantes de Português em Macau

Sabe o horário das Missas a que vai este Natal?

Com o aproximar do Natal, a diocese de Macau definiu da forma que se segue o horário das Missas e Confissões para os dias 21, 24 e 25 de Dezembro, sendo que se mantém o horário habitual das Missas de Domingo.

De acordo com uma nota da Diocese, serão celebradas – em Português –, na Sé Catedral, a Missa do Galo, à meia-noite de 24 para 25 de Dezembro, e a Missa do Dia de Natal, às 11 horas de terça-feira. As Confissões têm lugar a partir das 19 horas do dia 24 de Dezembro.

Para a igreja de São Lázaro, também na língua de Camões, está agendada Missa para as 18 horas do dia 25 de Dezembro. De igual modo, no mesmo dia, será realizada Missa na igreja de Santo António, pelas 11 horas. Nesta última igreja, as Confissões têm início às 21 horas de 24 de Dezembro.

Por último, na igreja de Nossa Senhora do Carmo, na vila da Taipa, a Missa do Dia de Natal será celebrada às 11 horas e 15, estando o Confessionário aberto aos fiéis entre as 19 e as 22 horas de 21 de Dezembro.