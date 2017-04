Libreto d’O CLARIM vai ser oferecido a Bento XVI

Homenagem do maestro Aurelio Porfiri.

O maestro italiano Aurelio Porfiri, colaborador d’O CLARIM, vai oferecer ao Papa emérito Bento XVI o libreto “Missa Sancti Joseph”, em homenagem ao 90º aniversário de Joseph Ratzinger, que decorreu na passada segunda-feira.

A obra, com a chancela d’O CLARIM e publicada no suplemento em língua inglesa entre 26 de Janeiro e 3 de Março do corrente ano, contém uma introdução do director do semanário católico, padre José Mario Mandía, e uma dedicatória traduzida do Latim da autoria do padre Roberto Spataro, um dos mais proeminentes latinistas do mundo.

«A intenção e a motivação são as de homenagear um gigante do pensamento e da teologia católica, como é o caso de Bento XVI, um Papa que, como me disse Sandro Magister numa entrevista publicada n’O CLARIM, irá num futuro próximo ser reconhecido como um gigante», disse Aurelio Porfiri, em declarações ao nosso jornal.

«Senti, como músico, a obrigação de lhe oferecer esta pequena missa em honra de São José, o seu santo padroeiro, para reconhecer a influência e a importância que o seu pontificado teve na vida de muitos, inclusivamente na minha», acrescentou.

Segundo Aurelio Porfiri, a missa é composta por três vozes (alto, tenor e baixo), podendo ser cantada por um grupo de trintas pessoas, ou por apenas três pessoas – uma por cada voz.

«Obviamente, quando compus a missa não esqueci a importância da devoção a São José em Macau e do Seminário tão rico em História, com o seu nome», frisou.

No território, Aurelio Porfiri foi professor-associado do Instituto Inter-Universitário de Macau, actual Universidade de São José, director das actividades corais do Colégio Santa Rosa de Lima (Secção Inglesa) e colaborador da Escola de Nossa Senhora de Fátima.

P.D.O.