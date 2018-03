Jantar Vegetariano de Caridade da Cáritas

Pela Venezuela e Síria

A Cáritas Macau organiza, a 14 de Abril, no hotel Pousada Marina Infante, um jantar vegetariano de caridade, com o intuito de ajudar dois países onde há conflitos armados ou pessoas que passam por dificuldades económicas ou que padecem de fome.

«A Venezuela atravessa um grande problema de fome. A Síria também precisa do nosso apoio devido à guerra que tem assolado o País», referiu o secretário-geral da Cáritas, Paul Pun, ao mencionar as duas nações para onde vão ser enviados os donativos.

Em jeito de apelo, o responsável disse esperar que as «pessoas continuem a pôr algum dinheiro de parte no período da Quaresma» para ajudarem a Cáritas a levar a cabo esta iniciativa, até porque como o «jantar vegetariano é uma actividade que já acontece há muitos anos» tem reunido «crentes e não-crentes» no único objectivo de «contribuir para as boas causas».

Paul Pun disse que tem como objectivo conseguir reunir o montante de cem mil patacas em donativos. O jantar tem início às 19 horas. Inscrições pelo telefone 28933255.

P.D.O.