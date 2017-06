Amizade eterna

Cerca de cinquenta amigos e ex-funcionários dos serviços dirigidos pelo padre Lancelote Miguel Rodrigues assistiram, no passado dia 17 de Junho, à missa do quarto aniversário do seu falecimento, na igreja de Santo António.

Um quadro com a fotografia do sacerdote malaqueiro, habitualmente exposta no salão paroquial da igreja, acompanhou a celebração religiosa presidida pelo padre Francisco Xavier Chan, sendo acompanhado pelo padre Domingos Soares.

Nunu Khan, embora não tenha comparecido à eucaristia, deslocou-se no mesmo dia ao cemitério de São Miguel Arcanjo para visitar a campa do seu amigo de longa data, tendo verificado que «estava muito bem arranjada».

«Era eu pequeno quando conheci o padre Lancelote. Ajudou muitos refugiados vietnamitas. Éramos muito amigos. Dei-lhe grande apoio mediante as minhas possibilidades», disse a’O CLARIM Nunu Khan, assistente do chefe de operações do hotel Sofitel na Ponte 16.

A eucaristia em homenagem ao padre Lancelote Rodrigues foi organizada pelos colaboradores voluntários das missas dominicais das 11 horas na igreja de Santo António.

Arlete Dias recebeu um telefonema de Christine Rodrigues, irmã do padre Lancelote, que desta vez não pôde deslocar-se a Macau para lhe agradecer o cuidado em não fazer esquecer a memória do seu ente-querido. «Fiquei muito sensibilizada com o telefonema. Tenho mantido contacto com ela ao longo dos anos. Somos muito amigas», frisou.

P.D.O.