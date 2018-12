USJ VISITOU GABINETE DE LIGAÇÃO

Uma delegação da Universidade de São José, liderada pelo reitor da instituição, padre Peter Stilwell, foi recebida pelo vice-director do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau. Durante o encontro, Xue Xiaofeng manifestou apreço pelo contributo significativo da USJ na formação de talentos locais e no desenvolvimento da sociedade de Macau.