A PRIMEIRA DE GIROLAMI

O argentino Néstor Girolami venceu, pela primeira vez, uma prova do WTCC. Aconteceu na segunda corrida disputada, no passado fim-de-semana, na pista de Ningbo (China). Tiago Monteiro, impedido de correr devido a um violento acidente numa sessão privada de testes em Barcelona, perdeu a liderança do mundial para Thed Bjork, que lidera com meio ponto de diferença.