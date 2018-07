DIA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA

Membros do projecto “Guia Juvenil para Combater o Crime” tiram uma “selfie” com o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, o director da PJ, Sit Chong Meng, e outros elementos do órgão de polícia criminal. O registo foi captado durante o jantar comemorativo do “Dia da Polícia Judiciária”, realizado na passada quarta-feira no Grand Hyatt Macau.