CONVÍVIO ENTRE JOVENS E IDOSOS

Dois voluntários entregam uma pequena lembrança a cidadãos de terceira idade no “Dia de Intercâmbio de Idosos e Jovens”, organizado pelo Departamento de Cuidados ao Idoso da Cáritas, em colaboração com quatro escolas de Macau. O evento, realizado a 26 de Maio no Colégio Yuet Wah, contou com 114 participantes.