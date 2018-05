BISPO CONGRATULA O CLARIM

O bispo D. Stephen Lee (sentado ao centro) e funcionários, colaboradores e amigos d’O CLARIM juntaram-se à mesa para assinalar o 70º aniversário do semanário católico de Macau. O convívio teve lugar na passada quarta-feira no hotel Metrópole. Durante a ocasião, o prelado congratulou o jornal e a equipa que o produz, renovando os votos de longa vida para a mais antiga publicação de língua portuguesa no território, ainda em actividade.