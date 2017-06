CATSBURG “ROUBA” A LIDERANÇA

O holandês Nicky Catsburg é o novo líder do WTCC, ao conquistar o 6o e o 1o lugares na jornada dupla disputada no passado fim-de-semana em Nurburgring-Nordschleife (Alemanha). A sorte no “Inferno Verde” foi madrasta para Tiago Monteiro, que desistiu na primeira corrida, após um furo, e terminou em 13o lugar na segunda corrida. O piloto da Honda desceu ao 2o lugar da classificação geral.