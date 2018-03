Fotolegenda

USJ “BAPTIZA” INSTALAÇÕES

Kent Wong (ao centro, à direita), um dos doadores da Universidade de São José, participa na cerimónia de atribuição de nome à galeria de exposições da instituição de Ensino Superior. Na mesma ocasião, Eric Mo ofereceu o seu nome ao jardim central e um representante da Associação Dom Bosco de Caridade de Hong Kong descerrou a placa do “Auditório Dom Bosco”. A ocasião contou, entre outras personalidades, com a presença do bispo de Macau, D. Stephen Lee, e do monsenhor Ante Jozic, representante da Missão da Santa Sé em Hong Kong.