MIGRANTES E REFUGIADOS

O grupo de dança “Macau Cordillera Alliance”, em representação da comunidade filipina do território, actua num evento organizado pela diocese de Macau, por ocasião do “104º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado”. A iniciativa, realizada no passado dia 28 de Janeiro, na Escola São Paulo, esteve a cargo da Sociedade de Nossa Senhora da Santíssima Trindade.